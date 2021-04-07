Ограничение доступа к Zoom для госучреждений не затронет школы России

Москва, 7 апреля. Учебный процесс в школах России не изменится из-за введенных ограничений в работе системы Zoom.

В связи с проблемами, которые возникли у Zoom, российские школы будут ориентироваться на отечественную систему «Сферум». Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы будем ориентироваться больше на отечественный софт», — сказал он на пресс-конференции.

«Сферум» является российской системой видеоконференцсвязи. Она была представлена широкой публике неделю назад.

Не так давно сенатор Александр Башкин заявил, что в России возможна блокировка программы для организации видеоконференций Zoom. Дело в том, что администрация ресурса ограничивает доступ госучреждениям.

Компания Zoom Video Communications ранее заявила о планах провести проверку после сообщений о запрете доступа к сервису для госучреждений. Пока что владельцы ресурса не готовы подтвердить появившиеся в прессе данные.