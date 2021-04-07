Обрушение стены жилого дома произошло в Барнауле

Барнаул, 7 апреля. Часть стены двухэтажного здания обвалилась на улице Советской Армии. Жильцов эвакуировали, во время инцидента никто не пострадал.

Городская мэрия сообщает, что обрушение кирпичной кладки наружной стены произошло в здании, построенном в 1954 году. В 2013 году дом признали аварийным. Всего в доме проживают 64 человека.

Эвакуированных жильцов разместили в пункте временного размещения в здании детско-юношеской спортивной школы № 6. В связи с тем, что дом находится в аварийном состоянии, владельцам квартир вручили уведомления о возможности их переселения в маневренный фонд.

Накануне в Канске обвалилась часть двухэтажного кирпичного дома. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщал ФАН.

Подпорная стена рухнула во Владивостоке, сообщал портал Deita. Сооружение рассыпалось на улице Воропаева, возле дома № 22. Никто не пострадал.