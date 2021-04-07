Подтоплены уже шесть мостов: паводок в Саратовской области набирает обороты

Саратов, 7 апреля. Паводок в регионе постепенно набирает обороты, на данный момент затоплены шесть мостов. Вода продолжает прибывать, спасатели держат ситуацию под контролем.

«На данный момент затоплены и не могут использоваться шесть низководных мостов в Аткарске, Алтаевке, Невежкино, Лысых Горах, Нестерово и хуторе Ободной. Рядом с каждом затопленным участком есть объездные пути, в Аткарском районе спасателями также обустроена регулярная лодочная переправа. Пострадавших и погибших не имеется. Угрозы подтопления населенных пунктов нет», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Ранее в Базарном Карабулаке паводок затопил семь жилых домов. Несколько человек пришлось эвакуировать.