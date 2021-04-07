Сергей Лавров выразил надежду на развитие межафганских переговоров

Исламабад, 7 апреля. Власти РФ надеются, что переговоры расширенной «тройки» придадут импульс межафганским переговорам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил роль пакистанского руководства при подготовке мероприятия расширенной «тройки» по урегулированию в Афганистане.

«Рассчитываем, что состоявшиеся 18 марта консультации расширенной «тройки» придадут необходимый импульс межафганским переговорам. Отмечаем активную роль пакистанской стороны при подготовке данного мероприятия», — сказал министр пакистанскому изданию News International.

Глава МИД РФ напомнил, что в российской столице также прошли отдельные встречи делегации Афганистана и представителей движения «Талибан»1 (деятельность организации запрещена в РФ).

«Считаем важным, что обе стороны высказались за интенсификацию межафганского переговорного процесса», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что РФ продолжит сотрудничество с Пакистаном в борьбе с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.