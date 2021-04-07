Фильм Бекмамбетова «Девятаев» откроет ММКФ

Москва, 7 апреля. Картина Тимура Бекмамбетова «Девятаев» стала фильмом-открытием Московского международного кинофестиваля, сообщили организаторы смотра на пресс-конференции.
Кинолента Бекмамбетова посвящена советскому летчику Михаилу Девятаеву. Премьера фильма запланирована на конец апреля.
«Откроет фестиваль фильм «Девятаев» Тимура Бекмамбетова», — рассказал директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.
В конкурсную программу в этом году вошли такие картины, как «Женщины», «Чрево моря», «Он», «Счастливое предзнаменование» и ряд других.
Программа документального кино представлена девятью фильмами. Среди низ две российские картины — «Дуров» Родиона Чепеля и «Амурская голгофа» Юлии Сергиной, пишет RT.
Московский международный кинофестиваль пройдет с 22 по 29 апреля.