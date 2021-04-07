Сенатор Башкин не исключил блокировку Zoom на территории РФ

Москва, 7 апреля. Блокировка программы для организации видеоконференций Zoom возможна в РФ, так как администрация ресурса ограничивает доступ госучреждений, заявил сенатор Александр Башкин.

Zoom Video Communications ранее запретила дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Подобные сообщения появились в СМИ. В ответ на такое решение РФ может запретить доступ к ресурсу, отметил в интервью для РИА Новости Александр Башкин.

Компания Zoom Video Communications ранее заявила о планах провести проверку после сообщений о запрете доступа к сервису для госучреждений. Пока что владельцы ресурса не готовы подтвердить появившиеся в прессе данные.