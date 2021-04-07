Молодоженов в Туле предостерегли от покупки «бракованных» голубей

Тула, 7 апреля. В результате многолетней борьбы с торговлей птицами на Благовещение в Туле заметно сократились случаи продажи лесных пернатых. Но расслабляться защитникам птиц, увы, пока рано. Как выяснил ФАН, многие торговцы перешли на продажу голубей.

«Казалось бы, это альтернатива. Голубей никто не отлавливает в природе, они — собственность хозяев. Продавцы говорят, что голуби вернутся на голубятню. На самом деле, возвращаются домой только почтовые дорогие голуби. Таких на праздники не продают. А приносят «отбраковку». Тех, которые не нужны. Это или птицы выбивающиеся из стандарта породы по окрасу, которых хозяева не пускают в разведение и обычно сворачивают головы, а чаще это особи откровенно больные. Я много лет занимаюсь птицами и знаю про их болезни из собственного опыта», — рассказала ФАН волонтер, защитница птиц Табрис Янгчен.

Среди голубиных болезней — заразные человеку сальмонеллез и туберкулёз. И этих птиц торговцы вкладывают в руки детишкам, а романтичные прихожанки целуют их перед тем, как выпустить в небо.

«После праздника выпущенные голуби еще много дней скитаются и сидят вокруг храмов, медленно погибая от голода и обмениваясь инфекциями. На голубятню прибиваются единицы», — продолжает Табрис.

Благовещение только раз в год, а вот свадьбы – постоянно. Тем более, сейчас начинается самый горячий сезон. Так что молодоженам есть о чем задуматься – так ли красив, с учетом моральной стороны вопроса, ритуал выпуска голубей в день свадьбы. Стоит ли ради эффектных кадров рисковать своим здоровьем и жизнью птиц?

Ранее ФАН писал, что про Благовещение без жертв. Речь шла о том, как помочь лесным птицам, попавшим в беду.