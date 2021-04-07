Вика Цыганова поделилась воспоминаниями о Михаиле Круге

Шансонье, поэт и бард Михаил Круг родился 7 апреля 1962 года. В день рождения артиста воспоминаниями о нем поделилась в беседе с ФАН певица, актриса, композитор Вика Цыганова.

Собеседница рассказала подробности о совместной работе с шансонье.

«Мы с ним записали дуэтный альбом на моей студии. К сожалению, смерть прервала наши отношения. Эту совместную работу мы назвали «Посвящение», — сообщила певица.

Вика Цыганова отдельно подчеркнула, какую самоотдачу проявлял артист, несмотря на крайне загруженный график.

«Он очень много работал. Приезжал обычно с гастролей и сразу в студию. Иногда даже там спал, когда звукорежиссер работал, что-то сводил. Мишка там же мог уснуть, просыпался по первому требованию и работал», — отметила собеседница ФАН.

Кроме того, актриса раскрыла детали того, как началось ее общение с поэтом.

«Познакомился он сначала с моими родителями. Приехал с цветами к моей маме. Мои родители приехали с Дальнего Востока, мы купили им дом в Завидово, Тверская область», — сказала композитор.

В завершение она рассказала, каким был в жизни и запомнился ей Михаил Круг.

«Хороший был человек. Открытый, с чувством юмора. Разыгрывать нас любил», — отметила Вика Цыганова.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 в дом, где артист находился со своей семьей, проникли двое грабителей. Защищая близких, Михаил Круг получил два огнестрельных ранения, от которых уже утром скончался в больнице.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что сын Михаила Круга Александр получил партбилет ЛДПР.