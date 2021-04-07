Пьяный водитель получил 10 лет колонии за смерть полицейских и задержанного в ЯНАО

Салехард, 7 апреля. Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима мужчину за смертельное ДТП со служебной машиной полицейских. Как стало известно ФАН, осужденный ранее был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.

Как установили правоохранители, в ночь на 18 января 2020 года сотрудники конвойного отделения МВД России Губкинский везли подозреваемого в совершении преступления на служебной машине «Лада Гранта». Примерно в 5:00 на 985-м километре трассы «Сургут — Салехард» на полосу движения полицейского автомобиля выехала иномарка, за рулем которой находился мужчина, ранее неоднократно судимый и лишенный водительских прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В результате страшного ДТП на месте происшествия погибли двое стражей порядка и задержанный гражданин. Пассажиры иномарки не пострадали. После освидетельствования выяснилось, что водитель иномарки был сильно пьян.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, находящимся в состоянии опьянения» и 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по ЯНАО Елена Демьянова.

После ДТП водителя задержали и отправили в местный следственный изолятор. Он не признал своей вины.

«Осужденный был несколько раз судим за преступления имущественного характера, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На следствии вел себя вызывающе, обвинял следователей в непрофессионализме и рукоприкладстве. Всячески пытался запутать следственные органы. В какой-то момент он стал «косить» под психического больного. Однако проведенная экспертиза вывела его на чистую воду».

Выжившие пассажиры иномарки тоже давали показания, из которых следовало, что в аварии виноват водитель-полицейский. Но в ходе предварительного следствия и суде их версия была разбита в пух и прах.

«Погибшие сотрудники полиции были на хорошем счету, не раз поощрялись руководством за отличную службу. Они давно служили в органах внутренних дел. В их семьях без отцов остались маленькие дети», — резюмировал источник.

Недавно суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.