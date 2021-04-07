Манукян снял шуточный ролик о расставании с Бузовой

Москва, 7 апреля. Рэпер Давид Манукян высмеял все обвинения своей экс-избранницы певицы Ольги Бузовой в шуточном ролике в Instagram. Пара рассталась со скандалом спустя почти два года отношений.

Ольга Бузова после объявления о разрыве с Давой публично обвинила экс-бойфренда в рукоприкладстве, постоянном унижении и изменах. Сам рэпер долгое время почти не давал никаких комментариев о расставании с певицей. Однако недавно он в шуточной форме намекнул, что же действительно послужило причиной разрыва с Бузовой.

Манукян опубликовал короткий ролик в разделе Stories в Instagram, в котором разыгрывается целая драма. Девушка воспринимает легкое шутливое отпихивание со стороны рэпера, как избиение, а случайное чихание — как унизительный плевок. В конце влюбленная парочка эмоционально расстается. На роль девушки артист решил взять своего знакомого, на которого просто надел блондинистый парик.

«Тронутая», — подписал ролик Манукян.

Многие пользователи Сети восприняли видео, как пародию на отношения рэпера с Бузовой. Они с иронией отметили, что у Давы стальные нервы, если он два года терпел такое поведение возлюбленной.

Мать артиста ранее назвала певицу «алкоголичкой», которая довела свою сестру до инсульта, сообщает «Вечерняя Москва».

Судя по всему, Манукян сумел пережить болезненное расставание, чего не скажешь об Ольге Бузовой. Певица до сих пор остро реагирует на любые вопросы и упоминания о своем экс-избраннике. Недавно она не смогла сдержать слез на вручении популярной музыкальной премии «Жара».