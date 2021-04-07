Оперштаб сообщил о 8294 новых случаях коронавируса в России

Москва, 7 апреля. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил новые данные о ситуации с заболеваемостью в России. Медики за сутки диагностировали инфекцию у 8294 человек.

В Москве выявлено 1585 случаев COVID-19. В Петербурге еще у 705 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. В Московской области COVID-19 подхватили 570 местных жителей. За минувшие сутки случаи коронавируса выявлены в 84 регионах РФ. Зафиксировано 374 летальных исхода. Выздоровели еще 9445 человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Медикам удалось взять под контроль заболеваемость. Все больше россиян успешно проходят курс лечения от COVID-19.