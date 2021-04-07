Аналитики NI указали на риски начала большой войны между Украиной и Россией

Вашингтон, 7 апреля. Россия и Украина пребывают в состоянии готовности к началу вооруженного конфликта, считают американские аналитики.

Командование ВМФ РФ организовало очередные учения в акватории Балтийского моря на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, считает автор американского издания The National Interest Марк Эпископос. Пилоты из состава Балтийского флота РФ уже отработали бомбовые удары по тренировочным целям на полигоне, расположенном в Калининградской области, уточнил эксперт, ссылаясь на сообщение пресс-службы Балтфлота.

Военнослужащие Балтийского флота ранее уже участвовали в маневрах, проведенных в минувшем марте, отметил журналист. Он напомнил, что экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» успешно справились с поиском и уничтожением «вражеской» субмарины. Представители Балтфлота отметили, что моряки также регулярно отрабатывают противодействие авиации условного противника.

Руководство Североатлантического альянса уже давно обеспокоено крупными силами, развернутыми Москвой в Калининградской области, подчеркнул Эпископос. По его словам, перехваты иностранной военной авиации над водами Балтийского моря российскими истребителями уже давно стали привычным делом. В сентябре этого года командование ВС РФ планирует проведение совместных с Белоруссией масштабных учений «Запад-2021», для чего в регионе проходит активная подготовка сил, отметил автор статьи.

Москва получила значительное преимущество в регионе, усилив свое военное присутствие на Балтике, пишет Эпископос со ссылкой на мнение специалистов аналитической компании RAND. По его словам, Западный военный округ России по количеству и качеству войск значительно превосходит силы НАТО, имеющиеся у блока в этом регионе. Эксперты из RAND подчеркнули в своем докладе, что Альянсу попросту не хватит ресурсов остановить российское продвижение в Прибалтике в случае вооруженного конфликта.

Отношения между Западом и Россией обостряются не только в Балтийском регионе, обратил внимание Эпископос. По словам эксперта, Украина и РФ в настоящий момент готовятся к началу боестолкновений на фоне эскалации вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подчеркнул в беседе с журналистами, что Москва не заинтересована в вооруженном конфликте с Киевом, ввиду чего все разговоры о якобы «грядущей войне» между Россией и Украиной являются вымыслом. По его словам, подобный фейк активно распространяется украинским руководством.

Кроме того, руководитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующие переговоры по урегулированию ситуации в регионе стоит провести в Польше.