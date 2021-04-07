Тюменские офтальмологи успешно провели уникальную операцию на веке пожилой пациентки

Тюмень, 7 апреля. Врачи офтальмологического диспансера Тюменской области провели уникальную операцию на веке 85-летней пациентки. Процедура прошла успешно.

Год назад женщине удалили злокачественную опухоль на щеке, но после операции появился дефект — выворот нижнего века. Медики приняли решение сделать пересадку здоровой кожи, рассказала врач-офтальмолог из областного диспансера Елена Забурева. Одной операции оказалось мало, так как трансплантированный лоскут сократился и веко не прилегало к глазному яблоку. Через полгода осуществили еще одно хирургическое вмешательство.

Кожный лоскут зафиксировали с помощью блефарорафии и шовной фиксации к брови. Теперь веко находится в правильном положении. Пациентке реабилитация не требуется. Сама пожилая женщина рассказала, что после операции чувствует себя хорошо. Подобные процедуры называют хирургией одного дня, так как после них можно сразу идти домой.

Медики по всей России проводят уникальные операции. Недавно врачи из Курского онкоцентра впервые удалили опухоль молочной железы с одновременной реконструкцией груди, использовав для этого мягкие ткани с живота. Хирурги из Балашихи удалили у пациентки огромную злокачественную опухоль и дали женщине шанс жить дальше, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».