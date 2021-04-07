Минобороны РФ сообщило о начале проверок боеготовности в воинских частях РВСН

Москва, 7 апреля. Контрольные итоговые проверки начались в воинских частях Ракетных войск стратегического назначения. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Согласно сообщению военного ведомства, итоговые проверки по окончании зимнего периода обучения проходят более чем в 80 воинских частях.

В ходе контрольных смотров ракетные полки должны оперативно привести соединение в высшую степень боевой готовности, выйти на маршруты боевого патрулирования, а после «отработать задачи по инженерному обеспечению, радиационной, химической и биологической защите».

Отмечается, что к мероприятиям во время проверок в РВСН будет привлечено более 15 тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц техники.

Ранее о начале масштабной контрольной проверки боеготовности Российской армии заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.