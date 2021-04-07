Стендап-комик Руслан Белый считает Волю и Ревву людьми не из своего окружения

Москва, 7 апреля. Комик Руслан Белый любит активный отдых и хочет найти коллег, с которыми сможет путешествовать. На одной волне с ним Павел Воля и Александр Ревва, но они не из его окружения.

Уже десять лет Белый катается на лыжах. Он хочет найти приятелей, с которыми можно было бы отправиться в горы и покататься. Активными людьми из мира отечественного шоу-бизнеса являются Ревва и Воля.

«Я знаю, что Пашка Воля занимается, Ревва, но мы живем совсем разными жизнями. Не могу сказать, что они из моего окружения. Я даже не ищу с ними какие-то контакты. Все-таки у нас разные миры», — сказа стендап-комик в интервью для Youtube-канала Sports.

Но Белый прекрасно общается с другими звездами stand-up. У него приятельские отношения с Тамби Масаевым и с Сергеем Детковым. К слову, он назвал уход Деткова из YouTube-шоу «Что было дальше?» правильным.

Павел Воля недавно высказался о первых выпусках популярного шоу Comedy Club. Он с трудом пересматривает старые выпуски шоу и считает, что вначале был «позор без единой шутки».