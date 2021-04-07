Охранник застрелил коллегу во время конфликта в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 7 апреля. Сотрудники правоохранительных органов были вызваны к одному из нижегородских предприятий. По данным источника ФАН, там могло произойти убийство.

Известно, что конфликт случился между охранниками, они оба работали в специализированной фирме. Во время ссоры, по неподтвержденным данным, произошла перестрелка. Один из участников скончался. Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В Челябинске конфликт на парковке закончился стрельбой из пистолета. Поводом стал тот факт, что один из автомобилистов перегородил путь другому, сообщало URA.RU.