Вашингтон готов обсуждать с союзниками идею бойкота Олимпиады в Пекине

Вашингтон, 7 апреля. Американские власти готовы обсуждать с союзниками идею бойкота зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Журналисты поинтересовались, как Вашингтон относится к инициативе бойкота Олимпийских игр в КНР. Прайс ответил, что Соединенные Штаты будут консультироваться по этому вопросу с партнерами и союзниками по всему миру. Неизвестно, когда может быть принято решение по бойкоту, уточнил представитель Госдепа США.

«Я бы не стал ставить конкретные сроки, но эти обсуждения ведутся», — заключил Нед Прайс.

Ранее сообщалось, что норвежцы обсудят возможность бойкота Олимпийских игр. В Осло считают, что этот вопрос надо обсуждать вместе с тренерами и командами.