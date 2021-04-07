Российские военные в Таджикистане отразили ракетную атаку при помощи С-300ПС

Душанбе, 7 апреля. Военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане отразили ракетно-авиационный удар условного противника в ходе учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры прошли на территории полигона Ляур. В учениях были задействованы расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300ПС.

«Специалисты противовоздушной обороны произвели обнаружение, захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника. Воздушные цели осуществляли подлет к охраняемым объектам с различных направлений и на различных высотах», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по перезарядке пусковых установок систем С-300ПС и отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп. В ходе маневров российские зенитчики отразили налет более 30 воздушных целей условного противника.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале масштабной контрольной проверки Вооруженных сил РФ. По его словам, в рамках проверки состоятся более четырех тысяч учений. Маневры будут проходить во всех военных округах и Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил РФ, передает «Утро.ру».