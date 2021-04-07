Житель Алзамая получил 20 лет колонии за убийство из ревности

Иркутск, 7 апреля. Ревнивец из Нижнеудинского района отправится в колонию на 20 лет за двойное убийство. Во время преступления он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд в Иркутской области признал виновным 25-летнего мужчину, убившего двух человек. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Преступление было совершено в феврале 2020 года. Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения пришел в дом к своей бывшей возлюбленной. Он спрятался в бане и стал ждать, когда женщина выйдет во двор, чтобы поговорить с ней. Дама сердца вышла из дома не одна, а с мужчиной, что привело в ярость жителя Алзамая.

Тогда подсудимый выбежал из бани и нанес женщине ножом ранение в живот. Несмотря на травму, потерпевшая смогла вырваться и убежать. Злоумышленник в это время напал на стоящего у машины мужчину и нанес ему ножом несколько ударов в грудь, спину и шею. Потом он догнал 28-летнюю женщину и нанес ей смертельные ранения. Оба пострадавших скончались на месте. У погибшей осталось двое маленьких детей. В ходе следствия подсудимый объяснил свой поступок сильной любовью к женщине, которая предпочла ему другого.

Похожее преступление было совершено ранее в Новосибирске, сообщал сайт 360tv.ru. Студент убил молодого человека и оставил признание в преступлении на своей странице в соцсети. Он отметил, что взялся за нож из-за ревности.