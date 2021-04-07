Шугалей осудил попытки ООН посадить за стол переговоров власти ЦАР и боевиков

Москва, 7 апреля. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей призвал Организацию Объединенных Наций уважать мнение жителей Центральноафриканской Республики.

Так социолог отреагировал на визит в Москву главы многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиайя, который встретился с Михаилом Богдановым и Сергеем Вершининым — двумя заместителями министра иностранных дел России. Ндиай обсудил с дипломатами установление мира и смягчение санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении африканского государства.

Однако Шугалея заинтересовала другая тема, которую пытался поднять представитель организации.

«Этот рабочий, в общем-то, визит не привлек бы моего внимания, если бы не один момент: Манкер Ндиай настойчиво пытался втянуть представителей МИД в диалог о необходимости возвращения к положениям Хартумского соглашения между правительством ЦАР и военно-политическими группировками», — отметил Шугалей.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что в республике не осталось бандформирований, с которыми можно или нужно договариваться. Более того, сами центральноафриканцы не хотят, чтобы власти садились за стол переговоров с теми, кто взял в руки оружие.

«Я был в ЦАР меньше месяца назад. Не понимаю, о каких группировках идет речь? Я там группировок не видел. Зато видел жителей, которые выходят на многотысячные митинги с просьбами ни в коем случае не соглашаться на диалог с бандитами, которые разоряют поселения и убивают мирных жителей», — заявил социолог.

Шугалей настаивает, что МИНУСКА и ООН должны принимать решения по ЦАР только на основании интересов и желаний местных жителей. Граждане республики устали от угроз и бесчинств боевиков. Они поддерживают правительство и армию (FACA) в решении окончательно очистить страну от радикалов.

«Поэтому мне кажется, что МИНУСКА в первую очередь стоит прислушаться к мнению народа ЦАР, который устал от гнета бандформирований и принуждения к диалогу с террористами», — подытожил Максим Шугалей.

В экспертном сообществе считают, что ООН хочет использовать Россию, чтобы надавить на центральноафриканское правительство и заставить его пойти на уступки боевикам. Военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин заявил, что окончательная победа ЦАР над бандитами сделает присутствие «голубых касок» в стране бессмысленным, а значит, миссия организации утратит финансирование и возможность заработать на природных богатствах африканского государства.