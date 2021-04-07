Законопроект о создании вытрезвителей внесли в Бурятии

Улан-Удэ, 7 апреля. Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в народный хурал законопроект о возобновлении работы вытрезвителей в республике. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Согласно предложению Цыденова, вытрезвители будут причисляться к медицинским учреждениям. Организации будут оказывать помощь людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Специалисты с медицинским образованием будут круглосуточно дежурить в вытрезвителях.

Создание таких учреждений позволит значительно сократить нагрузку на городские больницы, объяснил Цыденов. Ежегодно около 100 жителей региона умирают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения без оказания специализированной помощи.