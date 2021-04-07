Суд выпустил из СИЗО обвиняемого по делу о смерти ребенка в Хибинах

Мурманск, 7 апреля. Руководитель тургруппы, который стал фигурантом дела о гибели девочки в Хибинах, вышел на свободу. Он был освобожден из изолятора по постановлению суда.

Сейчас ему предписано не покидать жилое помещение с 21:00 до 07:00. Постановление о взятии под стражу было отменено.

Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Правоохранители считают, что у обвиняемого не было опыта лыжных походов. С целью срезать путь он увел людей с безопасного маршрута, который был составлен без подъема на горный участок. Лавина сошла 22 марта, в результате чего погибла девочка, еще двух детей удалось спасти, сообщал ФАН.