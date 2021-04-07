Названы пять главных проблем Курской области

Курск, 7 апреля. В регионе были выявлены главные проблемы области за март 2021 года. Подробнее об этом в беседе с ФАН рассказал руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Михаил Шумаков.

Специалистами ЦУР каждый месяц публикуется статистика по обращениям жителей Курской области. Согласно данным, в марте чаще всего куряне обращались с вопросами по темам «Дороги», «ЖКХ», «Общественный транспорт», «Благоустройство» и «Здравоохранение».

По словам Михаила Шумакова, в сфере «Дороги» основная часть обращений была связана с недовольством жителей региона ненормативным состоянием дорог и просьбами их отремонтировать. Он отметил, что самая часто упоминаемая — улица Ленина. Куряне также просят обратить внимание на состояние придворовых территорий и тротуаров.

Собеседник ФАН рассказал, что основная часть вопросов, которые касаются с услуг ЖКХ, были связаны с начислением выплат за коммунальные услуги «Квадрой». Кроме того, люди писали о плохом качестве воды и жаловались на работу разных УК.

«В теме «Общественный транспорт» жители города просят скорректировать графики работы автобусов и маршруток, сделать возможным уезжать после 21:00 с отдельных остановок (например, с «Ж/Д вокзала»)», — поделился Михаил Шумаков.

По его словам, в сфере «Благоустройство» поступают обращения, связанные с уборкой дворов, улиц и общественного пространства. Жители региона просят отремонтировать или благоустроить детские площадки.

«Что касается здравоохранения, вопросы чаще всего связаны с вакцинацией и получением льготных лекарств в аптеках», — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Он добавил, что по всем поступающим вопросам ЦУР ведет тщательную отработку. По его словам, в какой-то ситуации достаточно указать на проблему (провисшие провода, неработающие фонари, открытый люк, неубранные площадки). Они передаются исполнителям и, чаще всего, устраняются достаточно быстро. Однако для других — требуются решения системного рода, которые принимаются в более длительный срок.

«Нам уже удалось реализовать инициативу с ямочным ремонтом дорог. Теперь ЦУР предоставляет список профильным комитетам — дорожного хозяйства города Курска и автомобильных дорог Курской области — для того, чтобы их включили в план ремонта и привели в порядок. Работа в этом направлении началась в марте и продолжается», — рассказал Михаил Шумков.

Он отметил, что часть обращений курян — вопросы. В связи с этим специалисты ЦУР проводят с ними большую информационную работу.

«С 1 апреля стартовала подача заявлений на перерасчет детского пособия от 3 до 7 лет. Мы объяснили простым языком, какие документы, когда и куда нужно подавать, как производятся расчеты, почему заявление могут отклонить и что делать в этом случае, распространили информацию в соцсетях и СМИ для максимального информирования. В результате удалось избежать бума сообщений, негатива и недовольства людей, связанных с получением пособия, публикации просмотрели около 74 тысяч человек», — поделился руководитель ЦУР.

С 26 апреля в Курской области будет проводиться голосование за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2022 году. Жители Курска, Курчатова и Железногорска смогут принять участие в нем как в офлайн, так и в онлайн форматах.

Ранее ФАН сообщал, что специалистами были выявлены отклонения качества воды в Курской области. Главный санитарный врач региона Олег Климушин рассказал, что это связано с весенними паводками.