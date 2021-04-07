Братья Михалковы против «слона» для Навального. Колонка Вадима Манукяна

Андрей Кончаловский вслед за своим братом Никитой Михалковым отказался быть причастным к кинопремии «Белый слон», которая в номинации «Событие года» выдвинула «серию творений» Алексея Навального. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян решил проанализировать происходящее на кинопремиях в последние годы и вспомнил о редких демаршах мастеров кино.

Похоже, что специалисты в области кинокритики и кинопрессы в России перевелись. Представить, что их экспертный совет выдвинет на кинопремию серию поделок Навального, раньше было просто невозможно. Я уже не упоминаю о том, что по количеству номинаций эта премия принесла больше всех успеха кинорежиссерам Александру Сокурову и Андрею Звягинцеву.

Взял исторический сюжет — и вот тебе приз, изобразил действительность ужасной — и вот тебе премия. Что ж, прием нехитрый! На Западе такое активно покупают. И ездят наши режиссеры по заморским кинопремиям, собирая трофеи за фильмы, где Россия и ее история выглядят уродливо. И ладно бы это было основано на реальных событиях и являлось попыткой переосмыслить трагические страницы истории нашей страны, как это сделал Андрей Кончаловский в фильме «Дорогие товарищи!», но режиссеры норовят получить призы за свои исторические и современные «фэнтези».

В этой связи появление на премии «Белый слон» поделок Алексея Навального выглядит вполне органично. Схема проста: берется какой-то общеизвестный факт, на него насаживается куча домыслов и слухов, а вишенкой на торте служит компьютерная графика, которая методом дополненной реальности рисует ту картину, которая необходима ее создателю. Однако в прошлом премию «Белый слон» получали именно фильмы. Можно было не согласиться с их посылом, но спорить с тем, что это настоящие произведения, было сложно. Да и в целом присуждать Навальному специальный приз «Событие года» «за серию новаторских документальных фильмов-расследований» — это моветон. В чем здесь новаторство? Где они нашли в них документалистику? Кто обнаружил там расследования?

Мне памятна одна из кинопремий, на которую пригласили кинорежиссера Владимира Меньшова вручать приз «фильму года». Открыв конверт, он открыто сказал, что вручать этой картине ничего не собирается, и кинул конверт на пол.

Вот это настоящий поступок человека и гражданина, заслуги которого были по достоинству оценены даже в США на премии «Оскар». Причем Меньшов получил этот приз за фильм о личной жизни и судьбах людей в СССР, а не за поливание страны грязью. Вы можете себе представить, что на премии «Белый слон» кто-то кинет 10 апреля конверт на пол, увидев в нем фамилию Навального? Вот и я не могу. Потому что сделать это могли только братья Михалковы.

Андрей Кончаловский от участия в премии решил отказаться по той причине, что на нее выдвинули публицистический проект Навального, который может рассматриваться как политический акт. А его брат Никита Михалков уже ранее отметил, что ему неловко считать себя режиссером, если в этом статусе теперь представлен еще и Навальный. По этой же причине руководство Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России приняло решение выйти из числа учредителей премии «Белый слон».

Если бы братья Михалковы оказались на этой премии с конвертом, в котором победителем был бы указан Навальный, я уверен, что и они бы кинули его на пол, как в свое время это сделал Меньшов с вручением премии фильму «Сволочи». Михалков и Кончаловский показали, что они остаются принципиальными людьми, отказавшись быть причастными к премии «Белый слон» в ее нынешнем виде, где Навального считают режиссером.