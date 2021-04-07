Высокие технологии в объятиях Пентагона. Колонка Евгения Беня

Соединенные Штаты, будучи озабоченными бурным развитием сферы высоких технологий в Китае, ищут пути, чтобы сыграть на опережение, конечно, особенно в военной сфере. Неслучайно Министерство обороны США с нарастающей интенсивностью привлекает и использует соответствующую продукцию ведущих производителей, прежде всего американских. Активно ведутся профильные разработки и в недрах самого Пентагона.

Виртуальное оснащение солдата

Сейчас корпорация Microsoft выиграла контракт на создание гарнитур дополненной реальности IVAS для армии США. В течение десяти лет компания поставит более 120 тыс. устройств, а стоимость всего контракта может достичь 21,88 млрд долларов, как проинформировал телеканал CNBC со ссылкой на представителя Microsoft. Акции компании на этой новости поначалу подскочили на 2%.

Устройства будут основаны на гарнитуре Microsoft HoloLens, представленной в 2016 году, как написала компания в своем блоге. Корпорация начала сотрудничать с армией в 2018 году. Тогда она получила контракт на 480 млн долларов для создания прототипа IVAS, который солдаты тестировали в течение двух лет.

IVAS представляет собой «проекционный дисплей» для сухопутных войск США, аналогичный тем, которые используют летчики-истребители. Система позволяет командирам проецировать информацию перед лицом солдата и включать другие функции, такие как ночное видение. Военнослужащий видит карту, компас; имеется тепловизор и указывается цель для стрельбы.

До конца 2021 года разработчики доведут IVAS до варианта, который будет запущен в серийное производство. В итоге «умные очки» еще должны получить возможность распознавания лиц, научиться отличать гражданских от военных, а также переводить текст с различных языков на английский. Гарнитуры будут работать на программном обеспечении Microsoft и поддерживаться службой вычислений Microsoft Azure.

Отдельное внимание Пентагон уделяет развитию средств коммуникации. Motorola Solutions — один из основных поставщиков, нанятых для модернизации коммуникаций армии, который использует стандарт P25 для обеспечения взаимодействия между носимыми устройствами от той же компании для повышения безопасности и надежности связи.

Характеристики портативной радиостанции P25 включают поддержку голосовых команд и такие функции, как групповые услуги, расширенные текстовые сообщения, определение местоположения и функция push-to-talk («нажать для разговора»). Проверка и шифрование радиосвязи действуют для предотвращения доступа третьих сторон к переговорам, содержащим критически важную информацию.

Схватка Microsoft c Amazon

Сегодня в особом приоритете у Пентагона продукция Microsoft, стремящийся нести системообразующую ответственность за «облако» военного ведомства — базу данных и модернизацию ИТ-операций.

В середине февраля 2020 года суд в США временно заблокировал «облачный контракт» на 10 млрд долларов, заключенный Министерством обороны США с Microsoft, в ответ на иск, поданный Amazon, также претендовавший на получение аналогичного контракта.

Договор о создании объединенной корпоративной оборонной инфраструктуры (JEDI) был заключен с Microsoft 25 октября 2019 года. Суд встал на сторону Amazon и временно заблокировал этот «облачный контракт». Однако в то же время суд обязал Amazon выделить 42 млн долларов на оплату любых «издержек и ущерба», которые могут возникнуть в случае, если «судебный запрет вынесен неправильно».

И Microsoft, и Министерство обороны США раскритиковали решение суда. В начале сентября 2020 года Министерство обороны США вновь настойчиво заявило, что взаимодействие с Microsoft в рамках контракта на развитие «облачной инфраструктуры» обязательно состоится.

В настоящее время Microsoft наращивает усилия по подготовке проекта JEDI, невзирая на протесты Amazon, а президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит утверждает, что дело идет полным ходом вопреки задержкам.

Американские и эмиратские микросхемы

Осенью прошлого года Intel Corporation выиграла тендер на заключение контракта на втором этапе проекта, направленного на оказание помощи американским военным в производстве более совершенных полупроводников, как писало Reuters. Кстати, право на заключение контракта на первом этапе того же проекта корпорация Intel выиграла еще в 2019 году.

Проект предполагает, что на своих заводах в Орегоне и Аризоне фирма Intel будет разрабатывать прототипы микросхем с использованием собственной технологии упаковки полупроводников. Эта технология позволяет объединять элементы микросхем от разных поставщиков в один пакет, снабдив их большим числом функций при уменьшенном размере и сниженном энергопотреблении. Надзор за проектом осуществляет отдел вооружения надводных кораблей ВМС США.

На сегодня примерно 75% мирового производства микросхем приходится на Азию, передовые заводы находятся в Тайване, Китае и Корее. По мнению Пентагона, обойти главного конкурента — Китай — в этой сфере можно, если заняться переоборудованием производства микроэлектроники в национальном масштабе.

Преимущество же Intel перед, скажем, Taiwan Semiconductor Manufacturing и южнокорейской Samsung Electronics состоит в том, что американская компания может выполнять весь промышленный процесс на своей территории, а это ведущим конкурентам из Азии не под силу.

Наряду с тем Пентагон пользуется продукцией компании из Эмиратов для поставки самых продвинутых микрочипов, применяемых в американских шпионских спутниках, ракетах и боевых самолетах. США имеют семилетнее соглашение о поставке микросхем с компанией Globalfoundries (ОАЭ) — одним из крупнейших мировых производителей чипов.

В середине 2010-х годов Globalfoundries приобрела у IBM две фабрики по производству чипов в США. До того IBM в течение более десяти лет была для Пентагона практически монопольным поставщиком микросхем и заплатила Globalfoundries 1,5 млрд долларов, дабы сбыть этот бизнес, оказавшийся для нее не слишком прибыльным.

Между тем если в 1980-е годы военные заказы составляли четвертую часть мирового спроса на микросхемы, то уже к концу 2000-х их доля упала до менее 0,1%. С того времени производители чипов в значительной мере переключились на более широкий массовый рынок, где конкуренция привела к тому, что новая технология появляется в течение месяцев или даже недель, тогда как военные чипы обновляются реже — раз в год или даже в два года.

Впрочем, с января этого года мировая технологическая индустрия страдает от беспрецедентной нехватки полупроводниковой продукции. Высказываются мнения, что дефицит связан с давлением бывшего президента США Дональда Трампа на китайские компании. Особенно сильно пострадали автомобильный сектор и игровая индустрия. Пентагон, завязанный на полный цикл американского производства микросхем и за эмиратские полупроводники в меньшей степени ощутил на себе сложившийся дефицит, хотя, вероятно, и военный сектор Соединенных Штатов столкнулся с соответствующими гримасами в ценообразовании данной продукции. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден планирует шаги, направленные на сокращение глобальной нехватки полупроводников.

Доступ военного рынка для коммерческих микрочипов требует новых способов защиты. Так, управление перспективных исследований Министерства обороны США теперь разрабатывает миниатюрное устройство, которое может быть встроено в процессор того или иного производителя и способно обнаруживать вредоносное содержание или попытки проникновения. Основной же поставщик автоматических решений кибербезопасности для Пентагона — компания ForeScout Technologies, Inc., выбранная на эту роль Министерством обороны США в 2018 году.

ИИ для различного управления

Военные США стремятся использовать аналитический потенциал искусственного интеллекта (ИИ) в области командования и управления операциями. В ближайшем будущем ИИ может быть применен для объединения данных с датчиков с целью создания единого источника информации для лиц, принимающих решения. В настоящее время информация в командные центры поступает в различных форматах с разных платформ. Общая оперативная картина с поддержкой ИИ могла бы объединить эту информацию, обеспечивая полную картину расклада сил. По мере роста сложности систем ИИ алгоритмы могут также предоставить командирам меню жизнеспособных действий, основанных на анализе боевого пространства в реальном времени, потенциально улучшая качество и скорость принятия решений во время боевых действий.

ВВС США начинают использовать ИИ и, например, для профилактического обслуживания самолетов. В качестве альтернативы плановому ремонту летательного аппарата или техническому обслуживанию всего парка ВВС сейчас тестируют искусственный интеллект, адаптирующий графики техобслуживания к потребностям конкретного самолета. Этот подход в настоящее время используется автономной логистической информационной системой и состоит в извлечении в реальном времени данных датчиков, встроенных в двигатели самолета и другие бортовые устройства. Собранная информация пополняет алгоритм прогнозирования, чтобы определить, когда техническим специалистам необходимо осмотреть самолет или заменить детали.

Американские военные службы работают над внедрением ИИ в полуавтономные и автономные транспортные средства, включая истребители, БПЛА, наземную технику и военно-морские корабли. В частности, исследовательская лаборатория ВВС США работает над созданием беспилотных истребителей на базе моделей F-16, F-35 или F-22.

До конца 2021 года американцы планируют испытать ИИ на небольших БПЛА. Прогнозируется, что они будут при этом управляться нейросетью вообще без какой-либо помощи со стороны человека. Едва ли в США, сделав ставку на моделирование автономного от человека комплексного управления боевыми БПЛА искусственным интеллектом, в полной мере системно рассматривают потенциальные риски шагов такого рода. Если же допустить, что в недалеком будущем будет создан ИИ, способный самостоятельно управлять широкомасштабной войной, то от подобного достижения не столь далеко до своеволия нейросети, а значит, до страшной общечеловеческой катастрофы.

В американской армии ныне развернут новый технический проект CLARK, или Common Lightweight Autonomous Robotic Kit («Общий набор легких автономных роботов»). Самым первым элементом здесь стал так называемый солдатский сенсор — миниатюрный дрон-вертолет, которым оснащают солдат. Они осуществляют самостоятельный полет на расстоянии до 500 метров к нужному месту согласно введенным GPS-координатам, а также следуют по маршруту, заданному набором путевых точек.