«Этот день в истории». Что произошло 7 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

«Этот день в истории» — это проект Федерального агентства новостей, посвященный фактам и людям, событиям и праздникам. Выпуски программы рассказывают чем примечателен каждый день календаря, что произошло в мире в эту дату в разные годы.

7 апреля — день рождения Рунета. Именно в этот день 27 лет назад домен .ru внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Россию официально признали государством, представленным в Интернете. А сам термин «Рунет» появился благодаря автору одной из первых русскоязычных колонок в Сети — Раффи Асланбекову.

Какие еще праздники ознаменуют этот день? Какую систему 17 стран приняли 7 апреля 1795 года и пользуются ей до сих пор? Расскажем обо всем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».