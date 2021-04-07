В Симферополе выбрали пятого мэра за семь лет

На внеочередной 43-ей сессии Симферопольского городского совета абсолютным большинством голосов новым главой администрации был избран Валентин Демидов. Процедура заняла больше времени, чем планировалось, однако именно такого исхода событий ожидали как симферопольцы, так и крымские политологи.

«Если до официального приема документов на конкурс на должность главы администрации города Симферополя еще существовала какая-то интрига, то после подачи документов стало понятно, что реальный претендент — это Демидов», — сообщал ранее в интервью корреспонденту ФАН политолог Денис Батурин.

Другой политолог — Иван Мезюхо — указывал на проблемы, с которыми придется столкнуться новому главе столицы. Так, он подчеркивал, что нужно будет решить вопрос освоения средств, выделенных правительством Москвы на благоустройство общественных территорий и дворов, в том числе многоквартирных домов. Также придется обратить внимание и на недоделки с благоустройством.

Демидову 45 лет, он уроженец Липецкой области. В начале 2000-х работал юрисконсультом в отделении Пенсионного фонда Украины в Армянске, позже — на подобной должности на предприятии «Крымский титан». Успел поработать секретарем в горсовете Армянска и дважды избирался депутатом там же. С сентября 2014 года по лето 2015 года был главой администрации Армянска. После занимал пост главы Министерства экономического развития Крыма. Далее несколько лет работал в Севастополе, а с 2020 года стал заместителем главы администрации Симферополя.

Напомним, что с февраля 2021 года Валентин Демидов исполнял обязанности мэра Симферополя после перестановок во властных структурах Крыма, о которых ФАН писал ранее.