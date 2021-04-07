Более 100 тысяч вакцинированных животных: борьба с бешенством в Саратовской области

Саратов, 7 апреля. В регионе продолжается активная борьба с распространением бешенства. С начала 2021 года ветеринары вакцинировали более 117 тысяч животных и полностью ликвидировали 64 очага заболевания.



Ветеринарный врач Анатолий Савилов рассказал, что борьба с бешенством — одна из главных задач ветеринарной службы Саратовской области.

«Наш регион исторически является одним самых «опасных» по бешенству в Приволжском федеральном округе. Не было и года, чтобы не появилась сотня-другая очагов распространения, у соседей ситуация зачастую значительно проще. Поэтому наши ветеринары выполняют огромный объем работы, чтобы избежать эпидемии. По-другому никак», — отметил специалист.

В Саратовской области также продолжают искать зараженные африканской чумой «подснежники». Тела диких кабанов могут стать источником распространения АЧС.