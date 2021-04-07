Трое школьников на Сахалине попали в больницу с отравлением лекарством

Южно-Сахалинск, 7 апреля. Прокуратура организовала проверку из-за отравления детей в школе города. Ведомство даст оценку деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними.

Инцидент произошел во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска. Три подростка почувствовали себя плохо. Врач осмотрел учеников и принял решение о госпитализации. По предварительным данным, причиной отравления стало лекарство.

В настоящее время состояние школьников стабилизировано, угроз жизни нет. Прокуратура региона по факту инцидента организовала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Трое подростков пострадали из-за взрыва в гараже в Приморье, сообщал ранее портал Deita. По факту травмирования несовершеннолетних идет прокурорская проверка.