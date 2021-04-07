Ученым СевГУ дали грант на борьбу с обрастанием кораблей

Севастополь, 7 апреля. Сотрудники лаборатории молекулярной и клеточной биофизики Севастопольского госуниверситета выиграли грант Российского научного фонда.

Исследователи займутся решением проблемы биологического обрастания на гидротехнических сооружениях и кораблях. В этом им помогут коллеги из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН. Пилотные исследования на такую тему велись в СевГУ еще в прошлом году.

«Обрастание — многоэтапный процесс. В первую очередь появляется бактериальная пленка, потом образуются микроскопические грибы. Они становятся субстратом для высших организмов», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории Андрей Мосунов.

Ученые ставят перед собой задачу доказать низкую токсичность соединений. Севастопольские исследователи будут работать с морскими, а специалисты из Томска — с пресноводными организмами. Работу планируется организовать на полигоне Черноморского НИИ технологии судостроения в Севастопольской бухте.

Российские специалисты ранее предложили эффективный метод слежения за экологией при помощи рыбы камбалы. Разработка принадлежит ученым Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В своей работе они использовали метод биоиндикации.