Певица Джанабаева рассказала, как сыновья от Меладзе отреагировали на ее беременность

Москва, 7 апреля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева находится на последних сроках беременности. В интересном положении певица уже третий раз.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе уже воспитывают двух сыновей — 17-летнего Костю и 6-летнего Луку. Певица рассказала, что дети в силу возраста по-разному отнеслись к пополнению в семье. Младший наследник звездной пары с нетерпением ждет братика или сестренку, а вот его старший брат относится к беременности матери со всей серьезностью.

«Лука сейчас в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было очень радостное событие! А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша. И поэтому мне особенно приятно видеть, как внимательно и чутко он относится ко мне сейчас», — рассказала певица в интервью журналу «Кенгуру».

Джанабаева отметила, что они с Меладзе никогда не принуждали старшего сына нянчиться с братом. По словам артистки, в их семье существует особенный подход в воспитании детей.

«Все учатся, ходят в секции, работают, а вечером собираются дома, общаются и делятся друг с другом впечатлениями. И это время мы особенно ценим», — объяснила певица.

Певица также призналась, что несмотря на дружеские отношения в семье, она и Валерий Меладзе стараются держать дистанцию с детьми в воспитательных целях. Артистка считает, что мама и папа должны быть в первую очередь авторитетом для ребенка, а только потом друзьями.

Джанабаева долго скрывала от общественности свою третью беременность. Только в середине марта она поделилась с фанатами радостной новостью. Сейчас она наслаждается своим положением и радует подписчиков Instagram трогательными снимками.