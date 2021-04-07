Стало известно, как участники «Маски» скрывают свою личность в гримерке

Москва, 7 апреля. Съемки популярного шоу «Маска» на канале НТВ проходят в условиях строжайшей секретности. Участники могут видеть друг друга только в том случае, если находятся в костюме.

Инсайдер подтвердил, что никто из участников программы не знает, кто скрывается под той или иной маской. Гримерки звезд расположены на разных площадках, так им легче скрывать свою личность.

«Поэтому никто из героев без грима друг с другом не пересекается», — пояснил инсайдер в интервью «Собеседнику».

К примеру, звезда Comedy Club Марина Кравец узнала, что Розовой Пантерой была Ольга Бузова, только по телевизору. А выбывшая из проекта певица Азиза (Пингвин) была в шоке, когда стало известно, что в костюме Банана выступал юморист Юрий Стоянов.

Очевидец добавил, что участники очень редко видят друг друга в лифте. Но никто не разговаривает своим голосом, не машет рукой, многие просто отворачиваются и молчат. Собеседник издания пояснил, что эта «неприветливость» объясняется огромными штрафами. Все боятся, что за раскрытие персонажа придется платить организаторам шоу миллионы рублей.

Ранее победитель первого сезона «Маска» Анатолий Цой заявил, что штраф для участников составляет 10 млн рублей. Вокалист добавил, что никому нельзя говорить о своем герое, приходится даже обманывать родственников.