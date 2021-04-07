Певица Анита Цой рассказала, как проблемы со здоровьем помогли сохранить ее брак

Москва, 7 апреля. Певица Анита Цой призналась, что в отношениях с супругом Сергеем Петровичем был переломный момент. По словам звезды, она чувствовала, как брак буквально трещит по швам.

Артистка поняла, что наступил глубокий кризис, однако так просто она сдаваться не собиралась. Анита Цой захотела вновь завоевать сердце любимого мужчины. Она решила, что лучшая тактика по возвращению внимания супруга — приведение себя в порядок, а именно похудение. Певица устроила настоящую гонку за стройностью. В ход шли не только строгие диеты и тренировки. Чтобы добиться желаемого результата, Цой вернулась к конному спорту.

«Стояла прекрасная осенняя погода, я приехала на московский ипподром. Мне нужно было дальше приводить себя в порядок. Но я упала с лошади и загремела на полгода в больницу», — вспоминает звезда.

Однако этот неприятный инцидент помог певице наладить отношения с супругом. После того как она попала в больницу, муж стал максимально обходителен и заботлив по отношению к артистке. Из-за проблем с позвоночником Аните Цой прописали строгую диету, которая отразилась на ее фигуре.

«Кстати, я еще там дохудела на 10 кг, потому что нельзя было наращивать вес, так как нагружать позвоночник было нежелательно. В этой ситуации проявились самые лучшие качества моего супруга. Он очень сильно переживал, старался поднять меня на ноги», — рассказала певица в эфире YouTube-шоу «Мыльница».

Анита Цой признается, что никогда не забудет сцену, как ее супруг нарезает салат из огурцов и помидоров в больничной палате и льет скупые мужские слезы прямо в тарелку, сообщает «Вечерняя Москва».

Недавно телеведущей Ксении Собчак пришлось срочно переодеваться за кулисами музыкальной премии «Жара» из-за Аниты Цой. Оказалось, что она и певица выбрали одинаковые платья для мероприятия.