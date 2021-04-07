Туристы на Кипре смогут выйти из отеля только после отправки СМС

Никосия, 7 апреля. Карантинные ограничения на Кипре регламентируют количество выходов на улицу для жителей и туристов. Покинуть дом или отель можно только отправив предварительно уведомление по СМС.

По будням людям доступно два выхода, по выходным — три. Местные также обязаны сообщать о том, что покидают жилище. Исключением есть только для пожилых граждан. Туристам необходимо уведомить о выходе заранее по СМС или заполнить специальный бланк, сообщает газета Cyprus Mail.

Специальный бланк содержит информацию о том, что человек проживает в отеле и намеревается выйти на улицу. В документе указывается причина выхода и каким образом будет осуществляться передвижение — в организованной группе или на арендованном автомобиле.

Граждане России могут посещать Республику Кипр с 1 апреля без прохождения карантина при сдаче двух диагностических тестов. Первый необходимо предъявить при въезде на остров, второй придется пройти по прибытии. Тест оплачивают сами пассажиры.

Стоимость билета из Москвы на Кипр в апреле составит 31 тыс. рублей. Это на 59% выше средней цены на билет в 2019 году, сообщает "Ридус".

Власти Туниса объявили об отмене карантина для россиян с 19 апреля. Прибывающим в страну гражданам России необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.