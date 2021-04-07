Российский сторожевой корабль «Ладный» готовится к испытаниям после ремонта

Севастополь, 7 апреля. Плановый ремонт сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота ВМФ РФ завершился. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что в настоящее время корабль уже вышел из Севастополя в морской полигон боевой подготовки. Плановый ремонт проходит на судоремонтном предприятии.

Теперь экипаж должен провести комплексную проверку оборудования и механизмов корабля. В планах испытаний указывается тестирование главной энергетической установки, причем в разных режимах работы, а также проведение тренировок по борьбе за живучесть.

После «Ладный» снова вернется в пункт базирования, экипаж корабля будет готовиться к сдаче курсовых задач и введению судна в постоянный состав сил ЧФ.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот ВМФ РФ провел плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крымского полуострова и в Краснодарском крае.