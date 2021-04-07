Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Казани

Казань, 7 апреля. Возгорание произошло в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Ломжинская. В результате происшествия погибла 75-летняя хозяйка жилья.

Специалисты предполагают, что причина воспламенения мебели заключается в неосторожном обращении с огнем при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Тревожное сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу сегодня ночью. Прибывшие на место спасатели обнаружили объятую пламенем квартиру на восьмом этаже жилого дома.

В ходе тушения огня было найдено тело задохнувшейся пожилой женщины. Правоохранителям предстоит выяснить точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося.

Хаотичная парковка помешала пожарным проехать к горящему зданию во Владивостоке, сообщает издание Deita.