Около 600 йеменских семей покинули свои дома в течение предыдущей недели

Сана, 7 апреля. На фоне обострения конфликта в Йемене за прошедшую неделю почти 600 семей были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в лагеря для временно перемещенных лиц (ВПЛ) в соседних провинциях. Об этом в своем еженедельном отчете сообщает Международная организация по миграции (МОМ). Согласно этой информации, в период с 28 марта по 3 апреля 592 семьи, состоящие из 3552 человек, были вынуждены как минимум один раз сменить место жительства в связи с боевыми действиями, разворачивающимися в районах их пребывания. Наибольшее число семей — 435 — покинуло провинцию Мариб, 77 — Таиз, 45 -—Эд-Дали, 37 — Ходейду.

Международное сообщество оценивает обстановку в Йемене как крупнейшую гуманитарную катастрофу современности. Из-за гражданской войны в бедственном положении оказались более 20 млн жителей арабской страны.