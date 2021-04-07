Кириенко: Россия может гордиться уникальными IT-компаниями

Москва, 7 апреля. Российские поисковые системы, социальные сети и системы интернет-безопасности являются одними из лучших в мире, считает замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он, выступая на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF, рассказал о необходимости международных правил работы компаний в Сети. Кириенко считает, что российский интернет-рынок и законодательство в сфере интернета можно назвать одними из самых либеральных в мире.

«В отличие от целого ряда других стран у нас абсолютно открытый рынок, нет ограничений для любых иностранных платформ, все компании участвуют на российском рынке», — заявил он.

Сергей Кириенко также прокомментировал введенные меры в отношении Twitter. По его мнению, решение Роскомнадзора по замедлению трафика социальной сети за неудаление запрещенного в РФ контента является корректным.

«К счастью, после того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения, — причем сделал очень корректно, так, чтобы не пострадали пользователи, — впервые за несколько лет компания начала работать (над удалением запрещенного контента. — Прим. ред.). Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что TikTok заплатит 2,5 млн рублей за отказ удалить данные об акциях протеста в Москве.