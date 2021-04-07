В Швеции испугались растущей военной мощи России в Калининграде, призвав НАТО «к оружию»

Стокгольм, 7 апреля. Россия обладает качественным и количественным военным превосходством над силами НАТО в Балтийском регионе.

Об этом пишет популярная шведская газета Svenska Dagbladet, перевод публикации представлен порталом ИноСМИ. Шведские журналисты ссылаются на слова исполняющего обязанности главы военной разведки Швеции Даниэля Ульссона, которые прозвучали в телефонном интервью с представителями издания.

Ульссон участвовал в закрытом семинаре для шведских парламентариев, в котором описал основные угрозы безопасности скандинавского королевства. По мнению шведских военных разведчиков, они исходят от России, чьи вооруженные силы на Балтике существенно превосходят возможности Альянса.

«В случае конфликта у России, вероятно, поначалу будет преимущество перед НАТО на региональном уровне. Мы видим, что Россия старается улучшить свой военный потенциал на севере Атлантики», — высказал свой испуг перед растущей мощью России глава военной разведки Швеции, призывая НАТО «к оружию» для борьбы с «влиянием» РФ.

По словам Ульссона, большое значение в военной стратегии России на Балтике играет Калининград, который ранее аналитиками Альянса считался «уязвимым». Теперь же Россия значительно укрепила свой эксклав и способна помешать США переправить подкрепление в Европу при открытом вооруженном конфликте с Альянсом, резюмирует Svenska Dagbladet.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ обозначили для НАТО «красную линию» над Белоруссией.