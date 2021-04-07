Николай Азаров указал на профнепригодность главы МИД Украины Кулебы

Киев, 7 апреля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз опозорил собственное государство. Об этом бывший украинский премьер Николай Азаров написал в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ходе визита делегации президента Владимира Зеленского в Катар. Руководитель МИД Дмитрий Кулеба во время переговоров закинул ногу на ногу, продемонстрировав присутствующим не только подошву, но и неуважение.

Николай Азаров сообщил, что часто сомневался в профпригодности действующего министра иностранных дел. Кулеба, который сделал много глупых заявлений, в очередной раз продемонстрировал непрофессионализм.

«Грубое нарушение этикета со стороны якобы дипломата, руководителя внешнеполитического ведомства Украины — стыд и позор!» — возмутился экс-премьер.

Бывший глава украинского правительства добавил, что это ситуация наглядно продемонстрировала уровень убогого МИД. Внешнеполитическое ведомство превратилось в националистический рассадник, в котором Кулеба смотрится гармонично, заключил политик.

Как стало известно ранее, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова рассказала, почему украинские представители позволили себе неподобающее для арабской страны поведение. Эти оплошности, по словам эксперта, обусловлены неграмотностью киевских политиков.