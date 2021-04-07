Российский истребитель Су-37 заинтересовал экспертов из Китая

Пекин, 7 апреля. Истребитель Су-27 планировалось заменить на его улучшенную версию Су-37, однако был построен только один прототип, напомнили эксперты из Китая.

С первого полета Су-37 («Терминатор») недавно исполнилось 25 лет. Данный проект был амбициозным планом Кремля по вероятной замене Су-27 на продвинутую модель самолета. Образец обладал рядом новшеств, но так и не поступил в серийное производство. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на военных аналитиков китайского издания Sina.

Основным преимуществом Су-37 являлся двигатель с изменяемым вектором тяги. Благодаря этому удалось значительно повысить маневренность истребителей. Другим новшеством было применение цифрового управления вместо аналогового. Двигатели и система были связаны напрямую, что положительно сказывалось на подвижности машины. Конструкторы также включили в прототип продвинутую авионику.

Су-37 является важным проектом, учитывая его разработку после распада СССР. Он показал дальнейшее развитие российского авиастроения после того, как большая часть проектов была отменена.

Аналитики из США ранее объяснили, почему российские истребители Су-27 пользуются популярностью на оружейном рынке.