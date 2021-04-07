Тело психически нездорового подростка нашли в подъезде в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 7 апреля. Специалисты не обнаружили признаки насильственной смерти на трупе школьника, который скончался в одном из подъездов.

Полиция выясняет причины смерти 13-летнего подростка, чье тело было обнаружено ночью в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. В ходе проверки также будет дана оценка действиям сотрудников органов профилактики.

Уточняется, что ребенок состоял на учете в психбольнице и привлекался к ответственности за мелкую кражу и грабеж. Специалисты не обнаружили признаки насилия на трупе школьника.

Ранее URA.RU сообщал о теле новорожденной девочки, найденном в заброшенном челябинском доме.