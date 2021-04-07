«Ниже падать некуда»: Клинцевич о попытках США разговаривать с Россией с позиции силы

Отношения Москвы и Вашингтона сегодня по вине США настолько деградировали, что ниже, как говорится, падать просто некуда, такое мнение в беседе с ФАН высказал российский политик Франц Клинцевич. Так экс-сенатор прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что возвращение в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова пока на повестке дня не стоит. По словам Рябкова, этот вопрос будет решаться в зависимости от шагов США по нормализации отношений двух стран.

Да, надежда на некоторую нормализацию есть, отметил Франц Клинцевич в комментарии ФАН, но эта надежда весьма и весьма призрачная, в том числе из-за потакания Вашингтона агрессивным действиям Киева.

«Самое опасное сейчас, что США наверняка по-прежнему будут подзуживать Украину, — отметил Клинцевич. — Этот тренд мы наблюдаем давно, и никто в США остановить это пока не в состоянии, даже президент Джо Байден».

По словам собеседника ФАН, именно при нынешней администрации США контакты между нашими странами фактически полностью сведены на нет, что подтверждает беспрецедентный отзыв из Вашингтона российского посла.

«Отношения России с США сегодня находятся в такой глубокой яме, в какую они не падали даже во времена холодной войны. Это настолько запредельно, что такое невозможно было даже представить. Поэтому я все-таки надеюсь, что рано или поздно ситуация начнет выправляться. Потому что ниже падать уже просто некуда», — подчеркнул российский политик.

По мнению Клинцевича, одной из возможных площадок для попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном может стать саммит по климату, который США намерены провести в апреле.

«Экология — это проблема, которая волнует всех. Надеюсь, США ради возобновления диалога изменят риторику в отношении как России, так и Китая. В Вашингтоне уже поняли, что с Москвой и Пекином разговаривать с позиции силы просто бессмысленно, это для США всегда заканчивается провалом», — подчеркнул он.

Тем не менее, одной из самых опасных проблем остаются агрессивные планы Киева в отношении Донбасса, которые явно поддерживаются Вашингтоном, предупредил экс-сенатор.

«Украина и дальше будет нагнетать обстановку у российских границ, и это серьезный вызов в том числе для отношений России и США», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее президент США Джо Байден позволил себе оскорбительные заявления в адрес российского руководства, что привело к резкому ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном. В последнее время обстановка на востоке Украины серьезно обострилась. Москва обвиняет в этом Киев, при этом США всячески поддерживают Украину, обещая в том числе военную помощь.