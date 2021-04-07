Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра погибли при пожаре в Иркутске

Иркутск, 7 апреля. Трагедия произошла в поселке Окунайский Иркутской области. Там накануне вечером загорелся частный двухквартирный дом. ЧП не обошлось без жертв.

Прибывшие на место пожарные обнаружили полностью охваченное огнем здание. Из-за сильного задымления попасть в дом удалось только после ликвидации возгорания. Процесс тушения пожара на 112 квадратных метрах занял около шести часов. При ликвидации последствий ЧП были задействованы 20 человек и семь единиц техники, сообщили в МЧС.

Жертвами огня стали двое маленьких детей: трехлетняя девочка и ее семилетний брат с инвалидностью. Известно, что во время начала пожара родителей не было дома. Отец был на работе, а мать гостила у знакомой.

Электроприборы после ухода взрослых остались включенными. Также сообщается о плохом состоянии электропроводки в квартире. На месте ЧП специалисты организовали проверку для выяснения причины возгорания и всех обстоятельств произошедшего.

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