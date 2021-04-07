Видео с маленьким сыном Подольской умилило поклонников

Москва, 7 апреля. Участница Евровидения Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram трогательным роликом с маленьким сыном Ваней от певца Владимира Преснякова.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями 22 октября прошлого года. Звезда российской эстрады родила долгожданного малыша в одном из роддомов Московской области. Почти всю беременность супруг не отходил от Натальи старался окружить ее вниманием и заботой.

Маленького Ваню долгое время не показывали публике. Но когда сыну исполнилось пять месяцев, Подольская наконец похвасталась красивым малышом. Она опубликовала видео с сыном, которое умилило поклонников, сообщает «Вечерняя Москва».

«Моменты, когда весь мир замирает», — написала звездная мать.

Певица стала законной супругой Владимира Преснякова летом 2010 года. В программе «Секрет на миллион» она однажды призналась, что «женила его на себе». Первый наследник звездной четы родился в 2015 году, мальчика назвали Артемием.

Ранее сообщалось, что Подольская выпросила у супруга элитные часы Cartier в качестве подарка за рождение Ванюши. Пресняков решил, что любимая женщина достойна самого лучшего, и вручил ей дорогой подарок.