Тушканчики вышли из спячки в Московском зоопарке. ФАН-ТВ

Тушканчики в Московском зоопарке начали выходить из зимней спячки: грызуны сразу принялись суетиться в своих домиках и бегать по вольеру.

Зимовка у этих животных искусственная: вместе с норками этих зверьков помещают в специальные холодильники и вынимают только для контрольного взвешивания. В таких условиях они проводят примерно пять месяцев.

Чтобы вывести тушканчика из зимней спячки, его домик вынимают из холодильной камеры и помещают в комнатную температуру. Через некоторое время проснувшийся зверек начинает шевелить усами и вылезать из норки в поисках пищи. Ее для грызунов уже приготовили зоологи: в рацион оголодавших за зиму тушканчиков входит большое количество сочных зеленых кормов.