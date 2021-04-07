Вячеслав Володин поздравил Матвиенко с днем рождения

Москва, 7 апреля. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обладает высоким профессионализмом, обаянием и умением отстаивать позицию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня руководитель верхней палаты парламента отмечает день рождения. Валентине Матвиенко исполнилось 72 года.

Вячеслав Володин, поздравляя коллегу, сообщил, что знает ее уже давно. Когда политики стали работать вместе, их отношения только укрепились.

«Валентина Ивановна невероятно обаятельный человек. При этом она умеет отстаивать свою позицию», — сказал председатель Госдумы РФ.

Парламентарий также пожелал спикеру Совета Федерации здоровья и «немного свободного времени».

Как стало известно ранее, Матвиенко раскрыла значимость послания президента РФ Федеральному собранию.