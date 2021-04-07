Жительница Волгограда обнаружила тело 13-летнего сына в ванной

Волгоград, 7 апреля. Специалисты выясняют причины смерти мальчика. Мать обнаружила его труп через 20 минут после того, как он решил принять ванну.

Стражи порядка проводят проверку по факту смерти 13-летнего школьника, сообщают в СК РФ по региону. По данным следствия, мальчик скончался в ванной, сигнал о ЧП поступил от матери подростка.

Женщина заявила, что зашла проверить сына спустя 20 минут после того, как он отправился мыться, и нашла ребенка мертвым. В настоящее время специалисты устанавливают причину смерти школьника. Уточняется, что семья погибшего имеет статус благополучной, на учете профилактических органов не состоит.

Ранее сайт «360tv.ru» сообщал об обожженном теле мальчика, найденном в одной из петербургских квартир.