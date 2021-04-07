Николай Дроздов вспомнил об участии в «Последнем герое» вместе с Фриске и Децлом

Москва, 7 апреля. Легендарный телеведущий программы «В мире животных» и профессор МГУ Николай Дроздов рассказал, что ныне покойную Жанну Фриске в «Последнем герое» все называли сестрой-хозяйкой.

Николай Дроздов принял участие в четвертом сезоне шоу «Последний герой». Съемки проходили в 2003 году на необитаемом острове в Атлантическом океане. По словам телеведущего, он согласился сниматься в проекте именно из-за местоположения: флора и фауна острова была интересна для него как ученого. Создатели шоу решили поэкспериментировать с форматом, поэтому в этом сезоне участвовали как звезды, так и обычные люди.

Дроздов вспоминает, что одним из самых сильных и волевых участников была ныне покойная певица Жанна Фриске. Экс-солистка группы «Блестящие» активно хозяйничала на острове и старалась всем помогать, за что ее прозвали сестрой-хозяйкой.

«У нее волевой характер. Говорила: «Раз сюда попали – значит надо делом заниматься». Другие девочки сидели, плакались. Она варила еду, всем раскладывала на равные части. Кто ушел собирать дрова, оставляла пищу. Она и сердилась, если кто-то канючил. Говорила: «Хватит трындеть, делом надо заниматься». И ее слушались. Она молодец, конечно», — рассказал Николай Дроздов в эфире программы «Судьба человека».

Во время съемок «Последнего героя» Дроздов сдружился с рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл. Молодой исполнитель даже помогал профессору МГУ ловить лягушек, из которых они варили суп.

«Мы с ним вместе собирали лягушек. И однажды отравились. Хотя мясо у лягушек и жаб съедобное. Мы с Кириллом Александровичем за ними охотились. Я не уследил», — отметил Дроздов.

Телеведущий в беседе с Борисом Корчевниковым вспомнил о страшном случае на съемках программы «В мире животных», которые проходили в Индии. На оператора хотел наброситься крокодил, однако Николай Дроздов быстро отреагировал на ситуацию.