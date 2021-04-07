Фонд борьбы с репрессиями изучает обстоятельства гибели заключенного в американском СИЗО

В следственном изоляторе города Сан-Диего (США) скончался заключенный. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) изучает подозрительные обстоятельства этого инцидента.

На данный момент известно, что задержанный 6 января гражданин США латиноамериканского происхождения Омар Морено Арройо скончался в камере предварительного заключения. По имеющимся сведениям, около полуночи в день задержания он погиб, так и не дождавшись помощи либо освобождения. Предполагаемой причиной смерти считается блокировка органов дыхания медицинской маской, сообщили эксперты фонда.

Следует отметить, что задержание Арройо было произведено в его же доме по подозрению в употреблении наркотических средств. Сейчас в штате Калифорния на фоне ситуации с коронавирусом действуют меры по ограничению количества содержащихся в тюрьмах людей, поэтому за подобные правонарушения рекомендуется выписывать повестки в суд, а не сажать в камеры.

Как отмечают специалисты Фонда борьбы с репрессиями, правоохранители сообщили о смерти задержанного спустя два месяца. Вдова Арройо пожаловалась, что не может получить информацию по делу мужа.

Отчет работников СИЗО Сан-Диего также вызывает немало вопросов, так как имеется видеозапись, на которой задержанный по какой-то причине падает со стула. Самый главный вопрос, на который должны ответить калифорнийские правоохранители – сколько времени прошло с момента потери сознания погибшим до его обнаружения в камере.

ФБР направил запрос по этому делу президенту США Джозефу Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену, генеральному прокурору Меррику Гарланду и шерифу округа Сан-Диего Уильяму Гору, чтобы получить разъяснения. Российские правозащитники считают важным разобраться в причинах смерти гражданина США в камере временного содержания и привлечь виновных к ответственности.